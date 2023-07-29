Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakanlık görüntüleri paylaştı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı
Giriş Tarihi: 29.7.2023 12:09 Son Güncelleme: 29.7.2023 12:34

SON DAKİKA | Bakanlık görüntüleri paylaştı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA’ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere’de bir grup teröristin barındığı belirlenmesi üzerine başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahramanları tebrik etti.

SON DAKİKA | Bakanlık görüntüleri paylaştı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

ŞIRNAK ULUDEREDE OPERASYON
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA'ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere'de bir grup teröristin barındığı belirlendi ve derhal operasyon başlatıldı.

SON DAKİKA | Bakanlık görüntüleri paylaştı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve J-SİHA'ların ateş desteğinde, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu düzenlendi.

5 TERÖRİST ETKİSZ HALE GETİRİLDİ
Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahramanları tebrik etti.

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SON DAKİKA | Bakanlık görüntüleri paylaştı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı
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