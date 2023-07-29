Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.
ŞIRNAK ULUDEREDE OPERASYON
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA'ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere'de bir grup teröristin barındığı belirlendi ve derhal operasyon başlatıldı.
SON DAKİKA | Bakanlık görüntüleri paylaştı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı
5 TERÖRİST ETKİSZ HALE GETİRİLDİ
Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahramanları tebrik etti.