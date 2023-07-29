Video Haber SON DAKİKA | Bakanlık görüntüleri paylaştı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı
SON DAKİKA | Bakanlık görüntüleri paylaştı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı

SON DAKİKA | Bakanlık görüntüleri paylaştı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı

29.07.2023 | 12:23

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA’ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere’de bir grup teröristin barındığı belirlenmesi üzerine başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahramanları tebrik etti.

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