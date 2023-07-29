SON DAKİKA | Bakanlık görüntüleri paylaştı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı

Son dakika haberi... Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA’ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere’de bir grup teröristin barındığı belirlenmesi üzerine başlatılan operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahramanları tebrik etti.