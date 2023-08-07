SON DAKİKA HABERİ | Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklıyor

"BİRBİRLERİNİ GIRTLAKLAYANLARIN BENCİLLİĞİ ASLA UNUTULMAYACAKTIR"

Seçimlerin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen muhalefet hala sandığın iradesini kabul etmiyor. Türkiye'nin en büyük talihsizliği basiret yoksunu bir muhalefeti olmasıdır. Biz bugünkü sorunları çözecek, yarınlarımızı daha güçlü hale getirecek programlar, projeler, çalışmalar peşinde koşarken kendi bireysel hırsları için âdeta birbirlerini gırtlaklayanların bencilliği asla unutulmayacaktır.

Geçici veya dönemsel sıkıntıların yol açtığı parçalı bulutlu havalara güvenerek fitne yelkenlerini şişirmek isteyenler yine hüsrana uğrayacaklardır.

Ülke genelinde depreme hazırlık amacıyla 6,5 milyon konutu daha dönüştürmeyi hedefliyoruz.

Deprem bölgesinin yeniden imarını hızlandıracak Yerinde Dönüşüm Projemiz milletimiz tarafından memnuniyet karşılanmıştır. Kısa sürede projemize yapılan başvuru 160 bini aşmıştır.

"ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA YİNE BİZ İNDİRECEĞİZ"

Enflasyonu %6'lara kadar düşüren de yine biz olduk. İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz.

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