Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız
Giriş Tarihi: 7.8.2023 19:32 Son Güncelleme: 7.8.2023 19:34

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni ve sivil anayasaya ilişkin önemli mesajlar verdi. Türkiye Yüzyılı'nın önemine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklar ile istişare içinde olduklarını da kaydeden Başkan Erdoğan, "Bununla ilgili hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız." ifadesini kullandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı yaklaşık olarak 3 buçuk saat sürdü. Başkan Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı kararları için ulusa seslendi.

"TÜRK DEMOKRASİSİNİ DARBE ANAYASASINDAN KURTARMAK İSTİYORUZ"

Başkan Erdoğan, yeni anayasanın gerekliliğine ilişkin öenmli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz." dedi.

"HAMLEMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAPACAĞIZ"

Cumhur İttifakı'ndaki ortaklar ile istişare içinde olduklarını da kaydeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bununla ilgili hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız
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