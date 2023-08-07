Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız

"HAMLEMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE YAPACAĞIZ"

Cumhur İttifakı'ndaki ortaklar ile istişare içinde olduklarını da kaydeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bununla ilgili hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız." ifadesini kullandı.

