Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Hamlemizi önümüzdeki dönemde yapacağız

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı yaklaşık olarak 3 buçuk saat sürdü. Başkan Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı kararları için ulusa seslendi.
"TÜRK DEMOKRASİSİNİ DARBE ANAYASASINDAN KURTARMAK İSTİYORUZ"
Başkan Erdoğan, yeni anayasanın gerekliliğine ilişkin öenmli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk demokrasisini darbe anayasasından kurtararak, sivil ve özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak istiyoruz." dedi.