Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! | Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası millete seslendi. Başkan Erdoğan, Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki göstererek, "Biz çevreci görünen marjinallere aldırmıyoruz, sadece işimize bakıyoruz. Biz AK Parti iktidarı olarak geldiğimizden bu yana milyarları aşan ağaç dikimleri yaptık. Ülkemizde yürütülen kampanyaları çevre hassasiyeti ile izah edemeyeceğimiz gerçektir." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan enflasyona ilişkin, "İç ve dış pek çok arızi meselenin üst üste gelmesiyle yükselen enflasyonu, Allah'ın izniyle yeniden tek haneli rakamlara yine biz indireceğiz." dedi.