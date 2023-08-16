Beykoz Tokatköy’de protestolara rağmen yüzde 40 kentsel dönüşüm sağlandı

"BU BİNALARIN HEPSİNİN ÇÜRÜK OLDUĞU BİLİNİYORDU, ZATEN YIKILIRKEN DE GÖRÜNDÜ"

Beykoz'da kentsel dönüşümün ilk olarak Tokatköy Mahallesi'nde başladığını hatırlatan Aydın, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentsel dönüşüm alanında daha hızlı hareket edebilir hale geldiklerini aktardı.

Aydın, Tokatköy'de tamamen kamu mülkü olan 83 bin metrekarelik alanda 663 bağımsız birim olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu binaların hepsinin çürük olduğu biliniyordu, zaten yıkılırken de görüldü. Burada ilçe belediyemize ait olan bu yerde kentsel dönüşüm sürecini başlattığımızda yüzde 90'la anlaştık ama yüzde 10 kıyameti kopardı. Kim onlar? 'Süreci anlayamayanlar ya da tamahkar olanlar' diye nitelendirebiliriz. Siyaset, örgütler, fitneciler bir araya geldi ve bir algı oluşturmaya çalıştılar. 'Bizi buralardan kovuyorlar, bizi buralardan atacaklar.' gibi gerçek dışı şeylerle algı oluşturuldu. Bu da bizim hızımızı yavaşlattı. Nitekim o süreçte hızımız yavaşladı. Ama şükürler olsun yaklaşık 10 ay önce temellerimizi attık, binalar hızla yükseliyor. Buraya, zemini iyileştirmek için yaklaşık 4 bin kazık çakıyoruz. Tokatköy'deki kentsel dönüşümde şu an yaklaşık yüzde 40'lara geldik. Protestolar olmasaydı şu an projenin tamamı bitmiş olurdu ve oradaki hemşehrilerimiz anahtarlarını alıp içinde oturuyor olurlardı. Yaklaşık bize 1,5-2 yıl kaybettirdiler."

Gelecek 5-10 yıl içerisinde binaların yenilenmesi konusunda ciddi anlamda gelişmeler kaydedilmiş olacağını dile getiren Aydın, afet referanslı kentsel dönüşümün önemli olduğunu kaydetti.

Aydın, Tokatköy'deki protestoların kamu zararına neden olduğunu, vatandaşın da maddi olarak zarar gördüğünü belirterek, deprem üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan kentsel dönüşüme olumlu yaklaşmalarını isteyen Aydın, "Deprem olursa hayatta olamayacağız. İsteklerimiz bizi kurtaramayacak. Onun için bizim istememiz gereken şu olmalı, 'Bir an önce binalarımız yıkılsın, yenileri yapılsın ve sağlam binaların içerisinde oturalım." değerlendirmesini yaptı.