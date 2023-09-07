ABB Halk Ekmek fabrikasındaki rüşvet skandalında 2. perde! Fabrika çalışanı kirli çarkı SABAH’a anlattı





3 banka teklif verdi. Bize iki banka diye anlattılar. Bir banka 41 bin TL vermesine rağmen 26 bin TL veren banka ile anlaşıldı. Bize o ay 24 bin TL para yatırıldı. Promosyondan kalan 2 bin TL'de avans olarak yatırıldı. O ay fabrikadan almamız gereken asıl avanslarımız da ceplerinde kaldı. Yavaş 'Ben elemanları siyasete bulaştırmayacağım' demişti. Ancak genel seçimlerde kendi aldıkları personelin tamamını İYİ Parti'den görevlendirdiler. Seçim çalışmalarına gönderdiler. " diye konuştu.