MİT’ten Suriye’de kritik operasyon! Türk askerine yönelik eylemleri planlayan PKK’lı etkisiz

Son dakika haberi... Milli İstihbarat Teşkilatı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden biri olan Abu Dahham kod adlı Ömer Abdullah El Dahham'ı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Suriye Tabka İstihbarat Biriminde sorumlu seviyede faaliyet gösteren Ömer Abdullah El Dahham, Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarında bizzat yer aldı. 2017 yılından bu yana Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarında konuşlu TSK Üs Bölgelerine yönelik eylemlerin organizasyon ekibinde sorumlu olarak faaliyet gösteren teröristi MİT, uzun süre önce takibe aldı.

ADIM ADIM İZLENDİ

Türkiye ve Suriye'deki harekat alanlarındaki faaliyeti tespit edilen Abu Dahham MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından adım adım izlendi. Yürütülen hassas saha çalışmalarının ardından terörist, Tabka'da düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.