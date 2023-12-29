SON DAKİKA! MİT'ten Suriye'de kritik PKK operasyonu | Video
Milli İstihbarat Teşkilatı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden biri olan Abu Dahham kod Ömer Abdullah El Dahham’ı etkisiz hale getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
SON DAKİKA! MİT'ten Suriye'de kritik PKK operasyonu | Video 29.12.2023 | 10:13
05:35
Yerli torpido AKYA'dan tam isabet! Gemiyi böyle batırdı | Video 29.12.2023 | 09:13
03:03
Haşmet Babaoğlu | Olabilir mi? 28.12.2023 | 16:59
03:54
Salih Tuna | Tek başına bir kadın 28.12.2023 | 16:58
04:06
Okan Müderrisoğlu | Demokrasi istismarıyla DEM'lenme nereye kadar? 28.12.2023 | 16:56
04:53
Mahmut Övür | 2023'ün son anketi 28.12.2023 | 16:53
01:04
Savunma Sanayinde tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan ANKA-3 paylaşımı | Video 28.12.2023 | 16:11
41:26
00:41
CHP'li vekilin aracının hatalı parkı vatandaşları mahsur bıraktı | Video 28.12.2023 | 12:10
01:12
Sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan 19 kişi yakalandı | Video 28.12.2023 | 12:48
00:35
01:58
01:55
Asgari ücret net 17 bin 2 TL oldu | Video 28.12.2023 | 06:16
01:59
Yola çıkan domuz sürülerini böyle görüntülendi 27.12.2023 | 22:45
00:37
Kütahya’da kaçak sigara operasyonu: 108 bin 200 adet makaron ele geçirildi 27.12.2023 | 22:45
00:20
Şehidin bayrağını, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar şehit babasına teslim etti 27.12.2023 | 22:08
00:57
Polis ekipleri kilolarca uyuşturucuyu didik didik arayarak buldu 27.12.2023 | 17:56
00:11
Kastamonu'da deprem anı kameralara yansıdı 27.12.2023 | 17:56
05:55
Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücret net 17 bin TL oldu! 27.12.2023 | 19:56
01:21
Asgari ücret belli oldu mu? Türk-İş Başkanı Atalay'dan açıklama | Video 27.12.2023 | 16:12