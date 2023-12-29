SON DAKİKA! MİT'ten Suriye'de kritik PKK operasyonu | Video

Milli İstihbarat Teşkilatı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarındaki Türk askerlerine yönelik eylemleri organize edenlerden biri olan Abu Dahham kod Ömer Abdullah El Dahham’ı etkisiz hale getirdi.