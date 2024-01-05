"Eline sağlık" paylaşımı tepki çekmişti! Fatih Altaylı şüpheli olarak savcılığa ifade veriyor

İKİ AYRI SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, "Suçu ve suçluyu övme" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan re'sen ayrı bir soruşturma başlatmıştı.