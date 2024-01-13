Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu, memleketi Giresun’da toprağa verilecek

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun, ailenin en büyük çocuğu olduğu ve 2008 yılında Şırnak Beytüşşebap'ta çıkan çatışmada kuzeni Talha Köroğlu'nun da şehit olduğunu söyleyen dayısı Özcan Türk, "Ahmet 9 yıldır bu görevdeydi. Üs bölgesine saat 17.00 sıralarında yemek yedikleri sırada saldırı düzenleniyor ve burada şehit düşüyor. 3 kız bir erkek kardeş olmak üzere ailenin en büyük çocuğu. Ailede 2'nci şehit. Diğeri, 2008 yılında Beytüşşebap'ta Talha Köroğlu, kuzeni olur o da şehit olmuştu. Takdiri ilahi. Köyümüzün, ilçemizin, vatanımızın başı sağ olsun. Kendisini en son 17 Kasım'da buradan giderken gördük. Ailesi telefonla sık sık görüşüyordu. Durumun vahim olduğunu, çok sıkıntılı bir coğrafyada olduklarını ve 10 gün önce şehit verdiğimiz yerlere de yakın olduklarını söylemiş. Hainlerin Allah cezasını versin. Kendisi bekardı. Ailenin tek erkek ve büyük çocuğu. Sözün bittiği yerdeyiz. Pazar günü Giresun Çatakkırı köyünde şehidimizi toprağa vereceğiz" diye konuştu.