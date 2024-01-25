Son dakika haberi: Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: İstanbul'daki 8 Ocak'ta 19:10 sıralarında Fatih Camii'ne giden saldırgan Ömer Salgın, slogan atarak önce imam Galip Usta'yı daha sonra da Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Salgın, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
"KOLTUĞA DÜŞTÜĞÜM SIRADA SALDIRMAYA DEVAM ETTİ"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli Ömer Salgın hakkında hazırlanan iddianamede imam Galip Usta'nın ifadesine yer verildi. İfadesinde şüpheliyi tanımadığını kendisine "Ey Müslümanlar gaflet uykusundan uyanın" diye bağırdığını ardından şüpheliyle muhatap olmayarak namazına devam ettiğini söyleyen Usta, namaz sonrası cami güvenliğinin şahsı camiden uzaklaştırdığını söyledi. Usta, imam odasına geçerek öğrencileri ile ders yapmaya başladığını, bir süre sonra şüphelinin hızlı bir şekilde imam odasına girdiğini bu esnada öğrenci Yusufcan İslam' ın " Buyur ne soracaksın " şeklinde seslendiğini anlattı. İmam," Şahıs cevap vermeden göğsüme vurdu. Koltuğa düştüğüm sırada saldırmaya devam etti. Engellemeye çalıştım. Şahsı odadan kimin çıkardığını hatırlamıyorum" dediği iddianameye kaydedildi.
ŞÜPHELİDEN BUNALIM SAVUNMASI
İddianamede, şüpheli Ömer Salgın'ın savunması da yer verildi. Salgın'ın iki kez evlilik yaptığını, son evliliğinde de sorunlar yaşadığını, hayatta yaptığı iyiliklerin karşılığını alamadığını, olay günü camiye namaza gittiğini, evliliğindeki sorunlar nedeniyle çok bunaldığını söylediği kaydedildi. Salgın'ın camide tekbir getirerek bağırdığını, sonrasını hatırlamadığını, olayda kullandığı bıçağın kendisine ait olduğunu, imamların iyiliği temsil eden kişiler olması nedeniyle çok bunaldığından öfkesini imama yansıtmış olabileceğini söylediği anlatıldı.
34 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ
İddianamede imam Galip Usta, Bilal Erdem ve Yusufcan İslam'ın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği ve yaşamı tehlikeye sokacak şekilde olduğu yer aldı. Şüpheli Ömer Salgın'ın Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" Yusufcan İslam'a yönelik ise "Kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.