Son dakika haberi: Fatih Camii imamını bıçaklayan saldırgan için istenen ceza belli oldu

ŞÜPHELİDEN BUNALIM SAVUNMASI

İddianamede, şüpheli Ömer Salgın'ın savunması da yer verildi. Salgın'ın iki kez evlilik yaptığını, son evliliğinde de sorunlar yaşadığını, hayatta yaptığı iyiliklerin karşılığını alamadığını, olay günü camiye namaza gittiğini, evliliğindeki sorunlar nedeniyle çok bunaldığını söylediği kaydedildi. Salgın'ın camide tekbir getirerek bağırdığını, sonrasını hatırlamadığını, olayda kullandığı bıçağın kendisine ait olduğunu, imamların iyiliği temsil eden kişiler olması nedeniyle çok bunaldığından öfkesini imama yansıtmış olabileceğini söylediği anlatıldı.

34 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ

İddianamede imam Galip Usta, Bilal Erdem ve Yusufcan İslam'ın yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği ve yaşamı tehlikeye sokacak şekilde olduğu yer aldı. Şüpheli Ömer Salgın'ın Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" Yusufcan İslam'a yönelik ise "Kasten yaralama" suçlarından 11 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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