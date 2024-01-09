Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
19:12
SON DAKİKA | Fatih Camii imamına saldıran Ömer Salgın'in ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 500 bin lira
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Fatih Cami'sine dün akşam namazı saatinde önce gelen bir kişi "Müslümanlar uyanın putları camilerden çıkarın" diye bağırıp slogan attı. Cami görevlileri tarafından uyarılıp dışarı çıkarılan saldırgan akşam namazından sonra tekrar camiye geldi ve imam odasına girdi burada imam Galip Usta (58)'yı sol göğsünün üzerinden bıçakladı, araya giren hafızlık talebesi Bilal Erdem (20)'i ise sırtından bıçakladı. Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin savcılık ifadesine ise SABAH ulaştı. İşte Ömer Salgın'ın ilk ifadesi...