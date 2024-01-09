Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA | Fatih Camii imamına saldıran Ömer Salgın'in ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 500 bin lira
Giriş Tarihi: 09.01.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 19:12

SON DAKİKA | Fatih Camii imamına saldıran Ömer Salgın'in ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 500 bin lira

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Fatih Cami'sine dün akşam namazı saatinde önce gelen bir kişi "Müslümanlar uyanın putları camilerden çıkarın" diye bağırıp slogan attı. Cami görevlileri tarafından uyarılıp dışarı çıkarılan saldırgan akşam namazından sonra tekrar camiye geldi ve imam odasına girdi burada imam Galip Usta (58)'yı sol göğsünün üzerinden bıçakladı, araya giren hafızlık talebesi Bilal Erdem (20)'i ise sırtından bıçakladı. Gözaltına alınan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin savcılık ifadesine ise SABAH ulaştı. İşte Ömer Salgın'ın ilk ifadesi...

Yunus Emre KAVAK
Deniz YUSUFOĞLU
İLKER TURAK
SON DAKİKA | Fatih Camii imamına saldıran Ömer Salgın’in ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 500 bin lira

Son dakika haberi... Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve hafızlık talebesi Bilal Erdem, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Fatih Camii'ne dün akşam namazından önce gelen bir kişi; "Müslümanlar uyanın putları camilerden çıkarın" diye bağırdı.

SON DAKİKA | Fatih Camii imamına saldıran Ömer Salgın’in ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 500 bin lira

İMAM VE TALEBESİNİ BIÇAKLADI

Bunun üzerine camide taşkınlık yapan ve slogan atan şahıs imamın uyarısı ile dışarı çıkarıldı. Saldırgan gittikten sonra cemaat akşam namazını kıldı. İmam Galip Usta ise her pazartesi olduğu gibi dün de üniversite öğrencilerine arapça dersi vermek üzere imam odasına geçti. Önce imamı sonra talebesini bıçakladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Fatih Camii imamına saldıran Ömer Salgın’in ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 500 bin lira

İFADESİNE SABAH ULAŞTI

Cinayet Büro Amirliğince gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli Ömer Salgın'ın savcılık ifadesine SABAH ulaştı işte anlattıkları.

SON DAKİKA | Fatih Camii imamına saldıran Ömer Salgın’in ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 500 bin lira

"AYLIK GELİRİM ORTALAMA 500 BİN LİRA"

Ömer Salgın ifadesinde şunları söyledi:

"Ben ticaret işiyle uğraşmaktayım. Aylık ortalama gelirim 500 bin liradır. Bildiğim kadarıyla herhangi bir sağlık problemim yoktur. Ben daha önce ailesel problemler yaşamıştım. İki kez evlilik yaptım. Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım.

SON DAKİKA | Fatih Camii imamına saldıran Ömer Salgın’in ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 500 bin lira

"ORTAĞIMIN ESKİ EŞİMLE İLİŞKİSİNİ ÖĞRENDİM ÇOK BUNALDIM"

Beş vakit namaz kılan bir kişiyim. Sormuş olduğunuz Fatih Camii'ne de vakit namazları için giderdim. Son olarak ortağım olan S.N. isimli şahsın benim eski eşim olan M.S. ile ilişkisinin olduğunu öğrendim bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde cami de tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum"

SON DAKİKA