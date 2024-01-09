SON DAKİKA | Fatih Camii imamına saldıran Ömer Salgın’in ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 500 bin lira

"ORTAĞIMIN ESKİ EŞİMLE İLİŞKİSİNİ ÖĞRENDİM ÇOK BUNALDIM"

Beş vakit namaz kılan bir kişiyim. Sormuş olduğunuz Fatih Camii'ne de vakit namazları için giderdim. Son olarak ortağım olan S.N. isimli şahsın benim eski eşim olan M.S. ile ilişkisinin olduğunu öğrendim bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde cami de tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum"