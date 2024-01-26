Şehit babasına hakaret eden Can Ataklı için istenen ceza belli oldu

Pençe-Kilit bölgesinde 12 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türkiye şehitlerini ebediyete uğurladı. Gazeteci Can Ataklı ise şehit babasına hakaret etti. Ataklı Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında yayınlanan Can Ataklı'ya ait video içeriğinde, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında sarf edilen olumsuz ve saldırı niteliğinde söz ve beyanlarda bulunulduğunun gerekçesiyle Can Ataklı hakkında suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Can Ataklı ifadesinde şehit babası hakkında söylediği sözlerin kendisine ait olduğunu belirterek "Böyle bir suçlama ile karşılaştığım için çok üzgünüm. Söz konusu 9 saniyelik videonun önü ve arkası aslında hiçbir şekilde suç işleme kastım olmadığını, hep saygı duyduğum şehitler ve ailelerine hakaret içermediği görülmektedir. Nitekim o sözleri söylediğim anın hemen ardından 'Bu sözlerin elbette acılı babaya değil, ona mikrofon tutanadır' dedim" demişti.

ÖZÜR VİDEOSUNU ÖN PLANA ÇIKARDI

İfadesine gelen tepkilerden dolayı aynı YouTube kanalından videosunda üzülen, kırılan, öfkelenen tüm şehit ailelerinden özür dilediğini dile getiren Ataklı, "Şehit ailelerine saygısızlık, hakaret, kin ve nefrete sürüklemek, yalan bilgi yaymak suçları tarafıma atfedilmesinden derin bir üzüntü duydum. Yapılanın organize bir linç kampanyası olduğuna inanıyorum" demişti.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataklı hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Ataklı'nın yayında kullandığı sözlere yer verilen iddianamede, bu sözlerin kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sözlerin, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede Can Ataklı'nın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ataklı, 19 Mart'ta Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.