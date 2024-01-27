Murat Kurum: Bizi takdir edecek millettir

"BU PROJELERDEN ONLAR DA FAYDALANACAK"



Kurum, "Tabi ki, bu projelerden onlar da faydalanacak. 1 Nisan sabahı eğer İstanbul'da yaşayacaklarsa tüm İstanbullular gibi onlar da bu projelerden bu hizmetlerden faydalanacaklar. Şimdi, 'Kopyala-Yapıştır' kısmını ben anlayamadım. Yani, biz geçtiğimiz 5 yılda, İstanbul'a 650 kilometre metro yapıldı da biz görmedik mi? Kağıthane'ye geçtiğimiz 5 yılda verilen sözler tutuldu da biz duymadık mı? İstanbul'un iki yakasına 2 tünel yapıldı da biz görmedik mi? İstanbul'da, İstanbul'un genç ve kadınlarının sorunları çözüldü de biz duymadık mı? İstanbul'a 122 kilometre tünel, karayolu, kavşak projesi yapıldı da İstanbullular bunu görmedi mi? İstanbullular her şeyi görüyor, Kağıthane her şeyi görüyor. 31 Mart'ta da sabırlı olun, sizlere gereken cevabı sandıkta verecek. Bunu biz görüyoruz, bu coşkuyu İstanbul'un her yerinde hissediyoruz. Aslında, açıkladığımız grafikler, oranlar, sayılar ve planlar insanımıza ne söylüyordu biliyor musunuz? İstanbul'un geleceği bizim yani dertli, hizmet odaklı AK Parti Belediyeciliğinin, Cumhur İttifakı Belediyeciliğinin hedefi dedik." şeklinde konuştu.

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