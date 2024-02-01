Murat Kurum: İlköğretim öğrencilerimizin ulaşımını tamamen ücretsiz yapacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, çalışmalarını sahada sürdürüyor. Yerel seçime doğru ilerlerken İstanbul için hazırladığı tüm projeleri vatandaşlara tek tek anlatan Kurum, bu defa Güngören'de konuştu.

İstanbul Güngören'de yaptığı konuşmada Kurum, kentsel dönüşümden ulaşıma kadar birçok konuya değindi. Konuşmasında öğrencilere olan müjdelerini de anlatan Murat Kurum, "İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız." diyerek şöyle devam etti;

"SİZLERE 3 MÜJDEM VAR"

Benden size 3 müjde daha.

"İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM ÜCRETSİZ"



Çocukların İstanbul'unda; çocuklar mutlu olacak. Okula giden çocuklar mutlu olacak. Aileler huzurlu olacak. Okul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Bizim vereceğimiz beslenme desteği, bardağın yarısını doldurmayacak şekilde sadece süt olmayacak.



Biz, söz verdik mi sözün tutulması için bu kadrolarla bu ekibimizle birlikte gece gündüz çalışırız, koştururuz. İlkokul öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız.



Aile kartla annelere daha önce verilen ulaşım hakkını değiştiriyoruz ve burada artık hem yaşı 0-6'ya çıkarıyoruz. Hem de eşlerinize de çocuklarımızla birlikte ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz.

"SON NOKTAYI AZİZ MİLLETİMİZ KOYACAKTIR"

CHP'li mevcut yönetim için İstanbul'da artık yol bitmiştir. Son noktayı aziz milletimiz koyacaktır. 31 Mart'ta en yüksek takdirle vatandaşımız AK belediyeciliği, gerçek belediyeciliği destekleyecek ve bu ihmalkârlık dönemi son bulacaktır. Allah'ın izniyle... Kadınlarımızın, gençlerimizin, tüm milletimizin destekleriyle. 31 Mart'ta İstanbul'un 39 ilçesinde 964 mahallesinde bir bayram havası olacaktır.

İstanbul'da trafik çilesi son bulacak

Planlı ve programlı bir şekilde, ekip ruhuyla el ele vererek İstanbul'un en riskli yerlerinden başlayarak bir 'Deprem Dönüşüm Seferberliği' başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde komşuluk ilişkilerini odağına aldığımız tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz.İstanbul'da trafik çilesi son bulacak. Trafik çilesini yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım atılımıyla süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız.



Bundan sonra tüm sevdiklerinizle daha çok vakit geçireceksiniz. İstanbul'un keyfini doya doya çıkaracaksınız.