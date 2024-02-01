Murat Kurum: "İBB yönetimi 5 yıldır yaptığı gibi İstanbul gündemini perdeliyor" | Video
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Güngören’de “Kadın Buluşması Programı”nda konuştu.
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