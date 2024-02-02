Alev Alatlı hayatını kaybetti: Siyasilerden taziye mesajları!

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJI

Yazar Alev Alatlı'nın vefatının ardından taziye mesajı yayınlayan siyasiler, şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, mütefekkir, yazar ve eğitimci Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zor zamanlarındaki cesaretini, haktan ve mazlumdan yana duruşunu hiçbir zaman unutmayacağız. Alev Alatlı; fikirleri ile hepimize ilham kaynağı olmuş, dilimize güç katmış, Türkiye ve dünya okumaları ile zihinlerimizi ve gönüllerimizi zenginleştirmiştir. Aslolan helalleşmek olmalıdır demişti. Hakkımız helal olsun, başımız sağ olsun.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türk düşünce dünyasının cesur ve sağduyulu bilgelerinden Alev Alatlı Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bilim ve edebiyat alanındaki çalışmaları, engin birikimi ve yaptığı öncü çalışmalarıyla hafızalarımıza kazınan Yazar ve Eğitimci Alev Alatlı Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Türkiye Yüzyılı idealinin fikir işçilerinden, bu topraklara büyük bir sadakat ve tutkuyla bağlı büyüğümüz, Alev Alatlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ülkemizin son dönemlerde yetiştirdiği en büyük aydınlarından ve en güzel yürekli insanlarından biriydi Alev Alatlı. Bugün emaneti teslim ederek Rahmet-i Rahmana kavuştu... Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'daki evinde kendisini ziyaret etmiş, nasihatlerini dinleme lütfuna mazhar olmuştuk. Ardında yerli ve millî bir şuurla, bu ülkeye ve bu ülke insanına hakkıyla hizmet etme bilincini bıraktı. Ruhu şâd, mekanı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının, edebiyat camiasının ve hepimizin başı sağ olsun.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Allah rahmet eylesin. Üzücü bir haber aldık. Sağlığını hem sayın bakanımız hem biz yakinen takip ediyorduk. O bizim için bir ablaydı. Bir entelektüeldi. Kendisiyle çok farklı konularda uzun uzun sohbet etme şansı elde etmiştik.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Edebiyat dünyamızın güçlü kalemi, eserleri ve düşünceleriyle genç nesillerimize yol gösteren kıymetli mütefekkir Alev Alatlı Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim; Alev Hocamızın mekânını cennet, ruhunu şad eylesin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Fikir dünyamızın mümtaz isimlerinden Alev Alatlı hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Her sözüyle, her eseriyle istikametimizi bin yıldır vatan bildiğimiz topraklardan feyz alarak tayin etmemiz gerektiğini öğreten Alev hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat: Ülkemizin değerli düşünür ve yazarlarından Alev Alatlı hanımefendinin vefatını derin bir teessür ile öğrendim. Sanata adadığı hayatı, bu topraklara olan sevgisi ve Filistin davasına verdiği destek ile Türk milletinin gönlünde taht kuran, Alev Hanımı milletimiz asla unutmayacaktır. Kendisine Cenab-ı Hakk'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Ülkemizin değerlerini ve kültürünü merkeze alan eserleriyle bizlere ışık tutan, edebiyat dünyamızın kıymetli temsilcilerinden Alev Alatlı'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak: Bu toprakların yetiştirdiği kıymetli mütefekkirlerden Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır dilerim. Milletimizin ve edebiyat camiasının başı sağ olsun…