Alev Alatlı'nın anısına... Külliye'deki konuşması ayakta alkışlanmıştı | Video
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 79 yaşındaki yazar Alev Alatlı, 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülüne layık görülmüştü.
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