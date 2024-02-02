Milli İstihbarat Teşkilatı, MOSSAD'ın bir hücresini daha çökertti. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı kişilere yönelik İstanbul ve İzmir'de ortak operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 zanlı gözaltına alındı.



MİT'ten MOSSAD operasyonu: 7 kişi yakalandı! | Video

CASUSLUK AĞI ÇÖKERTİLDİ

Soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail İstihbarat Servisi MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığı ile takip ettiğini belirledi. İsrail'in özel dedektifler aracılığı ile bu kişilere yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf ve video kaydı, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetleri gerçekleştirdiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamda İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı 9 kişi tespit edildi. Zanlıların para karşılığı öğrendikleri bilgileri özel dedektifler aracılığı ile MOSSAD'a sattığı tespit edildi.

MOSSAD'A "TÜRKİYE'DE HAREKET ETTİRMEYİZ" MESAJI

Milli İstihbarat Teşkilatı, MOSSAD'ın casusluk şebekelerine yönelik yaptığı operasyonlarla İsrail İstihbarat Servisine "Türkiye'de sizi rahat hareket ettirmeyiz" mesajı verdi. Son operasyon, MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik yapılan ilk operasyon da olmadı. Aralık 2022'de yine İsrail İstihbarat Servisinin casusluk şebekesine yönelik operasyonda 68 kişi hakkında işlem yapılmıştı.