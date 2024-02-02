Video Haber MİT'ten MOSSAD operasyonu: 7 kişi yakalandı! | Video
MİT'ten MOSSAD operasyonu: 7 kişi yakalandı! | Video

MİT'ten MOSSAD operasyonu: 7 kişi yakalandı! | Video

02.02.2024 | 10:07

MİT ve İstanbul Emniyeti tarafından İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen operasyonda MOSSAD'a dolaylı yoldan bilgi sattığı tespit edilen 7 kişi göz altına alındı.

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