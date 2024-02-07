Başkan Erdoğan Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları’nı tanıtıyor

Son dakika haberi... AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları belli oluyor. Tanıtım toplantısında Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

YIL SONUNA KADAR DEPREM BÖLGESİNDE 200 BİN KONUTUN TESLİMİNİ TAMAMLAYACAĞIZ

Dün Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde deprem şehitlerimizi fatihalarla yad ettik. Bir yılda deprem bölgesinde yapılan

çalışmaların icmalini çıkartırken inşası tamamlanan konutların kura çekimi ve anahtar teslimi törenlerini gerçekleştirdik. Daha önceki günlerde de Hatay ve Gaziantep'te de aynı törenleri yapmıştık. Bugün de biraz sonra Harran Üniversitemizin spor salonunda Şanlıurfa'da inşası tamamlanan bin 1314 konutun kura çekimi ve anahtar teslimi törenine katılacağız. Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar deprem bölgesinde 200 bin konutun teslimini tamamlayarak acil ihtiyaçları büyük ölçüde gidermiş olacağız.

Evliyalar şehri Şanlıurfa, huzurun, güvenin, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Hiç endişe etmeyin dimdik ayaktayız, ayakta olacağız. Tarih boyunca büyük medeniyetlerin merkezlerinden biri olarak insanlığa hizmet etmiş Urfa bölgesinin bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Bunun için demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın en güzel örneklerini Şanlıurfa'mızda hayata geçirmeye özel önem verdik. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerden Şanlıurfa'nın hak ettiği payı almasını sağlayacak yatırımların bizzat takipçisi olduk. Bununla da kalmadık devlet yönetimi tecrübesi ile öne çıkan arkadaşlarımızı şehrimizde görevlendirerek çalışmaların eksiksiz ve süratle yürümesini temin ettik. Tabi Şanlıurfa gibi hem tarihi ve kültürel birikimi zengin. Hem insan kaynağı çeşitli. Hem gelişim potansiyeli yüksek bir şehri hayalleri ile buluşturmak öyle kolay olmuyor. Hep birlikte çok çalışmamız gerekiyor.