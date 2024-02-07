Başkan Erdoğan: "Teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP yöneticileridir" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları'nı tanıttı. Başkan Erdoğan tanıtım toplantısı yaptığı konuşmada, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen ve 3 polisimizin yaralandığı terör saldırısına vurgu yaparak, "Teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP yöneticileridir." ifadelerini kullandı.