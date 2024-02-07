Başkan Erdoğan Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları'nı tanıttı | Video
Son dakika haberi.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları'nı tanıttı. Başkan Erdoğan tanıtım toplantısı yaptığı konuşmada, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen ve 3 polisimizin yaralandığı terör saldırısına vurgu yaparak, "Teröristlerin en büyük siyasi hamisi CHP yöneticileridir." ifadelerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:03
Başkan Erdoğan Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları'nı tanıttı | Video 07.02.2024 | 15:19
24:07
01:57
12:35
01:22
01:30
Gevaş’ta yola çığ düştü 06.02.2024 | 22:48
01:31
Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası kamerada: 10 yaralı 06.02.2024 | 23:07
08:06
Borçka’da sel hasara neden oldu, cemaat camide mahsur kaldı 06.02.2024 | 22:22
02:20
01:42
Osmaniye'de Miraç Kandil'inde camiler dolup taştı 06.02.2024 | 21:32
00:27
Bakan Güler, Irak’ta, Bağdat Büyükelçiliğini ziyaret etti 06.02.2024 | 21:32
03:00
Depremin merkez üssünde Miraç Kandili idrak edildi 06.02.2024 | 21:32
04:01
00:30
Adliyedeki saldırganların çantalarından ve üzerlerinden çıkanlar belli oldu 06.02.2024 | 18:09
03:25
AK Parti İBB Başkan Adayı Kurum'dan depremzede aileye ziyaret 06.02.2024 | 18:08
04:12
Kars-Ardahan yolu ulaşıma kapatıldı 06.02.2024 | 18:08
07:59
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Polisimizin dikkati faciayı önledi 06.02.2024 | 17:15
00:11
Başkan Erdoğan'dan depremzede ailelere anlamlı ziyaret! 06.02.2024 | 17:13
56:14