SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İşbirliği Gençlik Forumu’na video mesaj ile katıldı

Erdoğan, Müslüman ve gençlerin ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda güçlenerek özgüvenli yetişmeleri için geniş yelpazede çalışmalar gerçekleştiren Forumu tebrik etti.

"İSRAİL 28 BİN FİLİSTİNLİ KARDEŞİMİZİ CANİCE ŞEHİT ETTİ"

Müslüman gençlerin birlikte hareket etmesinin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan katliamlarda bir kez daha müşahede ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in işgalci güçleri çoğu çocuk ve kadın 28 bin Filistinli kardeşimizi canice şehit etti. İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan bombardımanları sonucu 67 binden fazla Filistinli masum yaralandı. İbadethaneler, okullar, hastaneler ve sivil altyapıya dair ne varsa İsrail'in Nazileri aratmayan saldırılarının hedefi oldu." dedi.