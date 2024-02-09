Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına Gazze mesajı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Gençlik Forumu 5'inci Genel Kurulu'na bir video mesaj gönderdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası alanda İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarının gözlerden kaçırılmaması adına yoğun çaba harcıyoruz. İslam ülkelerinin Gazze'deki İsrail zulmüne ortak tepki vermesi ve ortak hareket etmesi için diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz." dedi.
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