Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | AK Parti programına silahlı saldırıda yeni gelişme: Bakan Tunç duyurdu! 12 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 11.2.2024 17:09 Son Güncelleme: 11.2.2024 17:30

SON DAKİKA | AK Parti programına silahlı saldırıda yeni gelişme: Bakan Tunç duyurdu! 12 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Küçükçekmece'deki AK Parti programına silahlı saldırıyla ilgili 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Tunç, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

SON DAKİKA | AK Parti programına silahlı saldırıda yeni gelişme: Bakan Tunç duyurdu! 12 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi... Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 12 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

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SON DAKİKA | AK Parti programına silahlı saldırıda yeni gelişme: Bakan Tunç duyurdu! 12 şüpheli gözaltında
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