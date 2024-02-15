Son dakika haberi: AK Parti programına saldırıda yeni gelişme! O kalaşnikof sabıkalı çıktı

YENİAY İFADE VERDİ BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan dün şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ederken AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay da Küçükçekmece Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenilen Yeniay, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından tutuklama rakamlarını paylaşarak, "Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, demokrasimize yönelik bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti programında silahlı saldırıya uğramıştı! Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Yeniay: Planlı bir terör saldırısı