Son dakika haberi: AK Parti programına saldırıda yeni gelişme! O kalaşnikof sabıkalı çıktı

Son dakika haberi: SABAH, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'a yönelik suikast girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir ayrıntıya daha ulaştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, 10 şubat günü yaşanan saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 26 şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. Savcılık karşısına çıkan 4 çocuk şüpheliden 3'ü tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken yaşı 18'den küçük 1 şahsın ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
5 diğer şüphelinin ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi. Böylece saldırıya ilişkin tutuklu sayısı, daha önce tutuklanan suça sürüklenen 3 çocukla birlikte 16'ya yükseldi.
YENİAY İFADE VERDİ BAKAN AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan dün şüphelilerin savcılıktaki işlemleri devam ederken AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay da Küçükçekmece Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenilen Yeniay, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından tutuklama rakamlarını paylaşarak, "Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen, demokrasimize yönelik bu tür hain saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.