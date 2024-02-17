İstanbul’da tarihi buluşma! Filistin için Küresel Eylem Günü

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı duran Türkiye'de yüzbinlerce yürek bugün bir kez daha Gazze için atıyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde, İsrail zulmüne dikkati çekmek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla Filistin İnisiyatifi Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenleniyor.

Gazze'de devam eden İsrail soykırımını durdurmak ve Refah Sınır Kapısı'nın açılarak mazlum Filistinlilere insani yardımların ulaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, saat 15.00'da Sultanahmet'ten başlayacak ve Eminönü'nde son bulacak bir yürüyüşle gerçekleşecek.

Filistin için "Küresel Eylem Günü" | Video

Filistin İnisiyatifi Platformu, 17 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek yürüyüş için yaptığı duyuruda, "Gazze için yürüyoruz! 17 Şubat 2024 tarihi tüm dünyada "Global Action Day - Küresel Eylem Günü" ilan edildi! Soykırımın devam ettiği, her gün yüzlerce insanın katledildiği Gazze için tüm dünya ile aynı anda yürüyoruz! Sizleri de bekliyoruz" açıklaması yapmıştı. Platformun çağrısına kulak veren yüzbinlerce İstanbullu bugün Sultanahmet'te buluştu.