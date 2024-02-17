Filistin için "Küresel Eylem Günü" | Video
Filistin için Küresel Eylem Günü... Gazze katliamının durması için dünya çapında yürüyüş düzenleniyor. İşte Sultanahmet Meydanı'ndan görüntüler...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:42
Filistin için "Küresel Eylem Günü" | Video 17.02.2024 | 14:45
03:00
Sivas'ta faciadan dönüldü: Freni boşalan tır eve böyle çarptı | Video 17.02.2024 | 14:40
00:40
Kars’ta polis hırsız kovalamacası kamerada | Video 17.02.2024 | 14:18
01:33
Pendik'teki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 17.02.2024 | 14:15
02:04
Kahramanmaraş'ta boş müstakil evde yangın | Video 17.02.2024 | 14:09
00:38
Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video 17.02.2024 | 14:09
01:37
01:14
Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 17.02.2024 | 13:13
01:56
Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 17.02.2024 | 13:11
00:46
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video 17.02.2024 | 12:37
01:05
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 17.02.2024 | 12:16
00:20
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video 17.02.2024 | 11:14
04:11
01:29
Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video 17.02.2024 | 10:01
02:49
00:52
00:27
Bahçeşehir'de kadın hırsız çetesi kamerada 16.02.2024 | 23:18
50:21
00:38
Telefon bayisinde başlayan tartışma kavgayla sonuçlandı... O anlar kamerada 16.02.2024 | 21:43