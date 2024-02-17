Video Yaşam Filistin için "Küresel Eylem Günü" | Video
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Filistin için "Küresel Eylem Günü" | Video

17.02.2024 | 14:45

Filistin için Küresel Eylem Günü... Gazze katliamının durması için dünya çapında yürüyüş düzenleniyor. İşte Sultanahmet Meydanı'ndan görüntüler...

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