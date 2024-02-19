Sarıyer de kaos sürüyor! Şükrü Genç: Özel beni aradı saat ’12.00’a kadar bekle’ dedi

CHP'nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı açıklaması için Belediye önünde düzenlediği basın açıklamasında son dakika gelişmesini duyurdu. Üç dönemdir Sarıyer'de görev yapan Şükrü Genç, yapılan her ankette birinci çıkmasına rağmen yeniden aday gösterilmemiş ve İlçede, Mustafa Oktay Aksu isminin açıklanması, Şükrü Genç'i çileden çıkarmıştı. Bu karardan sonra birkaç gün önce belediye binası önünde açıklama yapan Genç, partisinin ilgili organlarına 18 Şubat'a kadar süre verdiğini duyurmuştu.

CHP'nin yeniden aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in, seçime bağımsız aday olarak girme kararının açıklaması beklenirken CHP Genel başkanından telefon geldiğini ve kendisinin 20 Şubat saat 12.00'a kadar beklemesini istediğini açıkladı. Şükrü Genç Belediye binası önünde yaptığı açıklamada, "Başkan yaşlandı diyerek adaylığım ile ilgili suyu bulandırmaya çalışanlar var. Benim elimde ayağımda tutuyor. Halkımın güveniyle tekrar aday olmak istiyorum. Benim vermek istediğim mesajı medya aracılığı ile CHP'ye verdim. Bu açıklama etkili oldu ve sesimiz duyuldu CHP Genel Başkanı Özel biraz önce beni aradı ve 20 Şubat saat 12.00'a kadar samimi bir ifadeyle beklememi konuyla ilgili tekrar çalışma kararının alındığını söyledi. Ben gayet samimi buldum. Saat 12.00'a kadar bekleyip halkımın isteği doğrultusunda kararımı açıklayacağım. Halkımın istemediği hiçbir şeyi kabul etmeyeceğim" dedi.