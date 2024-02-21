Bakanlar maden sahasında! Bakan Yerlikaya: Arama faaliyetlerine güvenlik nedeniyle ara veriyoruz

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan heyelan sonrası toprak altında kalan 9 maden işçisini arama kurtarma faaliyetlerine güvenlik gerekçeleri nedeniyle ara verildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, maden sahasında basın mensuplarına arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı, soruları yanıtladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesi nedeniyle ara verilen arama-kurtarma faaliyetleri ile ilgili, "Tüm arama faaliyetlerinde önce süreçte çalışan arkadaşlarımızın güvenliğini düşünüyoruz. Sahanın üst kısmında kaymanın aktif hale geldiğini gösteren rapor nedeniyle ara vermiştik. Toprakta kayma hiçbir şekilde durmadı. Bölgede sismik çalışmalar devam ediyor. Son nihai rapora göre, arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Yukarıda liç alanındaki aktivasyon durana kadar ara veriyoruz. Büyük metanet gösteren ailelerimize ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum" dedi.

TOPRAKTA ZEHİRLİ ATIĞA RASTLANMADI

Maden sahasında açıklama yapan Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise "Toprakta zehirli atığa rastlanmadı. Her gün numune almaya devam edeceğiz Herhangi bir tehlikenin oluşmaması için gerekli çalışmayı yapacağız. Çok şükür bir tehlike yok. Bu bizim için önemliydi. Biz çalışmalarımızı titizlikle sürdüreceğiz. Yer altındaki suların nehre dökülmesine engel olacak çalışmaları, üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.