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Haberler Galeri Erzincan'daki madende ihmaller zinciri! SABAH, şüphelilerin ifadelerine ulaştı: Bile bile ölüme gönderilmişler
Giriş Tarihi: 21.02.2024 06:31 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 06:37

Erzincan'daki madende ihmaller zinciri! SABAH, şüphelilerin ifadelerine ulaştı: Bile bile ölüme gönderilmişler

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni ocağında 9 işçi toprak altında kalırken, şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 617 bin lira maaş alan Kanadalı yönetici Jain Ronald Guille (64) en üst düzeydeki yönetici olmasına karşın suçu Türk yöneticilere atarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştı. Cezaevine gönderilen Guille mahkemedeki ifadesinde 2022 Ağustos'ta 8 metre olması gereken yüksekliğin geçildiğini ve proje dışına çıkıldığını itiraf etti.

Ceyhan TORLAK
HASAN ÇAKMAK
Erzincan’daki madende ihmaller zinciri! SABAH, şüphelilerin ifadelerine ulaştı: Bile bile ölüme gönderilmişler

Anagold şirketi vekili Kanada asıllı yönetici Jain Ronald Guille (64), tercüman eşliğinde verdiği ifadesinde 20 bin dolar (617 bin lira) maaş aldığını söyledi. Tutuklanan Guille ifadesinde, "Ben Kanada vatandaşıyım.

Erzincan’daki madende ihmaller zinciri! SABAH, şüphelilerin ifadelerine ulaştı: Bile bile ölüme gönderilmişler

Maden sahasında yapılan işlemlerin gözlemlenmesi ve raporlanmasından sorumluyum. Madenden asıl sorumlu olan kişi operasyon direktörü olarak görev yapan Kenan Özdemir olmadığı için Abdullah Cansız'dır.

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Erzincan’daki madende ihmaller zinciri! SABAH, şüphelilerin ifadelerine ulaştı: Bile bile ölüme gönderilmişler

Oksidasyon bölüm sorumlusu ise Murat Bayraktar'dır. Benim görevim maden sahasını gözlemleyerek şirket merkezindeki ülke müdürüne raporlama yapmaktır.

Erzincan’daki madende ihmaller zinciri! SABAH, şüphelilerin ifadelerine ulaştı: Bile bile ölüme gönderilmişler

Murat Bayraktar'dan aldığım bilgileri şirket merkezindeki ülke sorumlusuna aktarmaktayım. 18 aydır şirkette çalışmaktayım" dedi.

Erzincan’daki madende ihmaller zinciri! SABAH, şüphelilerin ifadelerine ulaştı: Bile bile ölüme gönderilmişler

8 METRE OLMASI GEREKEN YÜKSEKLİK GEÇİLDİ!

Liç bölgesinde herhangi bir görevi olmadığını iddia eden Kanadalı yönetici Guille, "Olay günü liç bölgesine Murat Bayraktar ile giden kişilerdenim. Oradaki çatlakları gördük.

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