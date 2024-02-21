Giriş Tarihi: 21.02.2024 06:31
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
06:37
Erzincan'daki madende ihmaller zinciri! SABAH, şüphelilerin ifadelerine ulaştı: Bile bile ölüme gönderilmişler
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni ocağında 9 işçi toprak altında kalırken, şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. 617 bin lira maaş alan Kanadalı yönetici Jain Ronald Guille (64) en üst düzeydeki yönetici olmasına karşın suçu Türk yöneticilere atarak tutuklanmaktan kurtulmaya çalıştı. Cezaevine gönderilen Guille mahkemedeki ifadesinde 2022 Ağustos'ta 8 metre olması gereken yüksekliğin geçildiğini ve proje dışına çıkıldığını itiraf etti.