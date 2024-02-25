Altan Tan’dan malumun ilamı: DEM’de Kandil ne derse o!

DEM Partili Altan Tan'dan, katıldığı canlı yayında Kandil ve CHP itirafı geldi. Altan Tan, yaptığı değerlendirmede bazı hamleler yapılması gerektiğinin altını çizerek, "Seçimde yine ölümüne bir karşıtlık, karşılıksız bir CHP destekçiliği, İmamoğlu destekçiliği mi yoksa bir şekilde çözümü zorlayacak yahut da kapısını açacak bazı hamleler mi yapılması lazım?" diye sordu. DEM'i aslında kimin yönettiğine ilişkin detaylar veren Tan, "Şu anda DEM'e de hâkim olan kanat Kandil'de de egemen olan kesim. Yine bu 10 yıllık siyasetin devamından yana. Yani ne pahasına olursa olsun Erdoğan'ı zayıflatmak, ondan sonrasını çok fazla hesap etmemek ve yine belli bir elle tutulur karşılık görmeden, almadan CHP'yi veya İstanbul özelinde İmamoğlu'nu desteklemek. İşte bunlar karşılıklı hamleler" ifadelerine yer verdi.