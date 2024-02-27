Özgür Özel'in sözleri alay konusu oldu: Atatürk "Bilecik'i sakın kaybetmeyin" diyor

31 Mart Yerel Seçimleri için artık kısa bir süre kaldı. Adaylar sahada seçmenin oyunu alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan grup toplantısında yerel seçimlere yönelik partilileri motive etmek isteyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Özgür Özel, konuşmasının büyük bir bölümünü yerel seçimlere ayırdı.

PARTİLİLERE İLGİNÇ SESLENİŞ!

Sandığın halkın önüne gelmesi için çok kısa bir süre kaldığınını belirten Özel, konuşmasının sonunu salondaki partilileri seçimlere yönelik motive etmeye ayırdı.

Partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'lilerden 'beklentilerini' sıralayan Özel, adeta kürsüde kendinden geçti.

"ATATÜRK BİLECİK'İ SAKIN HA KAYBETMEYİN DİYOR"

"Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor." diyerek haykıran Özel, şöyle konuştu: Atatürk Sinop'a gidin diyor, Atatürk Erzurum'da çalışın diyor, Tekirdağ'ı kazanın, İstanbul'u kaybetmeyin, İzmir'de rekor kırın diyor. Bilecik'i sakın ha kaybetmeyin diyor.



Atatürk'ün partisi iktidar olmak için sizden görev bekliyor. İl başkanlarım! Örgütü ayağa kaldırın! Partiyi ayağa kaldırın!



Yolunuz açık olsun! Gidin ve bu seçimi kazanın! Size güveniyorum, size inanıyorum... Yolunuz açık olsun!

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Özel'in konuşması salonda coşkuya neden olsa da sosyal medyada tam anlamıyla alay konusu oldu.