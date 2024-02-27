Özgür Özel'in sözleri alay konusu oldu: Atatürk "Bilecik'i sakın kaybetmeyin" diyor
Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen gaf ve ilginç çıkışları koltuğu devrettiği CHP Genel Başkanı Özgür Özel de devam ettiriyor. Özgür Özel, grup toplantısı sırasında partililere seslenerek "Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor. Gidin ve bu seçimi kazanın!" dedi. Özel'in bu sözleri sosyal medyada alaycı şekilde gündem oldu.
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