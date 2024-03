İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan İmamoğlu’na ulaşım eleştirisi: Korku filmi gibi...

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde CHP'li meclis grubunun, 2017'de söz konusu 3 hattın yapımı için verilecek krediye itiraz ettiğine dikkati çeken Kurum, "Bırakın temelini atmayı, yapılan işe her zaman olduğu gibi yine engel olmak, takoz olmak için aynı anlayıştalar." dedi.

İstanbulluların artık yorulup sıkıldığını ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul bir an önce bu hizmetlerin yapılmasını bekliyor. Sokakta metro, metrobüs kuyruklarındaki sıkıntıları her gün görüyoruz. Bunlar bir film değil, korku filmi. Metro duraklarındaki o durumu, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim. Bırakın 5 yıllık yeni bir dönemde kendisini İstanbul'da görmeyi şu an görevinden istifa etmesini bekliyoruz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Hem iş yapmayacaksın, yapılan işe sahip çıkmaya çalışacaksın hem de oradaki emekleri, alın terini yok sayacaksın."

"Hiçbir anne çocuğunun güvenliğinden endişe etmeyecek." vaadi hatırlatılarak "İstanbul'da nasıl bir güvenlik açığı var?" sorusu yöneltilen Kurum, İstanbul'da kadınların metrobüse, otobüse bindiklerinde evlerine gidemedikleri, buna ilişkin bir hizmet olmadığını söyledi.

Gece geç saatlerde okuldan veya işinden çıkan kadınların otobüsler ve hatlar kaldırıldığı için endişe içinde metrobüse bindiğini, metrobüslerin yandığını ve insanların dip dibe yolculuk yaptığını belirten Kurum, kentin sokaklarını huzurlu ve güvenli hale getirecekleri vaadinde bulundu.