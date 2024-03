Murat Kurum: İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak.

''OLİMPİYAT ŞEHRİ İSTANBUL HEDEFİMİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ''

Her alanda, her mahalleye spor tesisleri kazandıracaklarını belirten Kurum, ''İstanbul'un genelinde 'Olimpiyat Şehri İstanbul' hedefimize her mahallede spor yapılan, her mahallede yürüyüş yapılan, bisiklete binilen gençlerimizin çalışabildiği dene yap atölyeleriyle, start-up merkezlerimize paylaşımlı ofis alanlarıyla ve yine gençlerimizin iş kurabilmeleri için 100 bin gencimize 100 bin TL sermaye desteğiyle birlikte el ele İstanbul'un geleceğini inşa edeceğiz.