Murat Kurum: İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen 'Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi' programında gençlerle bir araya geldi.
Daima gençlerle birlikte yol yürüyeceklerini vurgulayarak konuşmasına başlayan Murat Kurum, ''Ülkemizin yine rekorlar kitabına adını yazdırdık. 1653 bisikletle bu rekoru Türk gençliği kırdı. Sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz. İstanbul'un geleceğini inşa edeceğiz. Çünkü sizler ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak insanlarsınız. Gençliğimizsiniz, geleceğimizsiniz. Sizlerle birlikte İstanbul'un, Türkiye'nin geleceğini inşa edeceğiz. 31 Mart'ta Murat Ağabeyinizle birlikte yol yürüyecek misiniz? 31 Mart'ta yeniden İstanbul diyecek miyiz? 31 Mart'ta İstanbul'u muradına kavuşturacak mıyız?'' dedi.
''İSTANBUL'DA BİSİKLET ULAŞIM ARACI OLACAK''
İstanbul'da bisikleti ulaşım aracı haline getireceklerini söyleyen Kurum, ''İlk etapta 2028 yılına kadar bisiklet yolunu 1000 kilometreye, ardından 1500 kilometreye çıkaracağız. İstanbul'un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Bisiklet ile evinizden çıkacaksınız; okulunuza, işinize gideceksiniz. Aynı zamanda scooter park yerleri, elektrikli araç park yerleri yapacağız. Gençliğimiz 2040 sıfır emisyon hedefimize birlikte ulaşacağız. Bu görev çok önemli çünkü tedbirler almazsak İstanbul'umuz, ülkemiz yaşanamaz bir hale gelecek. O yüzden her alanda tedbirlerimizi artıracağız.
Murat Kurum 'Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi' programında gençlerle bir araya geldi | Video
''OLİMPİYAT ŞEHRİ İSTANBUL HEDEFİMİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ''
Her alanda, her mahalleye spor tesisleri kazandıracaklarını belirten Kurum, ''İstanbul'un genelinde 'Olimpiyat Şehri İstanbul' hedefimize her mahallede spor yapılan, her mahallede yürüyüş yapılan, bisiklete binilen gençlerimizin çalışabildiği dene yap atölyeleriyle, start-up merkezlerimize paylaşımlı ofis alanlarıyla ve yine gençlerimizin iş kurabilmeleri için 100 bin gencimize 100 bin TL sermaye desteğiyle birlikte el ele İstanbul'un geleceğini inşa edeceğiz.
Burada bisiklete bindik, bundan sonraki süreçte de hep bisiklete bineceğiz. Bakanımızla birlikte bu mücadeleyi İstanbul'un 39 ilçesi için, 964 mahallesi için her zaman vereceğiz ve gençliğimizle birlikte İstanbul'un bir spor şehri olması için bir olimpiyat şehri olması için çalışacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nda parlayan İstanbul'u sizlerle birlikte inşa edeceğiz.'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.
"BİZE ÇALIŞKAN ADAM LAZIM, TATİL YAPAN DEĞİL"
Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024 yılını 'Hareketlilik Yılı' ilan ettiklerini söyledi. Bakan Bak, "Murat Kurum, beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Türkiye'nin dört bir yanına millet bahçeleri, spor ormanları inşa etti. 1 Nisan itibarıyla İstanbul'un başına geçecek. Bize çalışkan adam lazım, tatil yapan değil." dedi
Herkes İçin Spor Federasyonu'nun '2024 Hareketlilik Yılı' kapsamında, Beykoz Spor Ormanı'nda 1653 bisiklet ile "Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı" oluşturularak Guinness Rekorlar Kitabı'na girildi.
Gençlere 1653 bisikletin hediye edildiği etkinliğe Murat Kurum'un yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, Bisiklet Federasyonu başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.