Murat Kurum: İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak.

Burada bisiklete bindik, bundan sonraki süreçte de hep bisiklete bineceğiz. Bakanımızla birlikte bu mücadeleyi İstanbul'un 39 ilçesi için, 964 mahallesi için her zaman vereceğiz ve gençliğimizle birlikte İstanbul'un bir spor şehri olması için bir olimpiyat şehri olması için çalışacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nda parlayan İstanbul'u sizlerle birlikte inşa edeceğiz.'' sözleriyle konuşmasını tamamladı.