Murat Kurum: "İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak" | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi. Daima gençlerle birlikte yol yürüyeceklerini vurgulayarak konuşmasına başlayan Murat Kurum, "Ülkemizin yine rekorlar kitabına adını yazdırdık. 1653 bisikletle bu rekoru Türk gençliği kırdı. Sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz. İstanbul’un geleceğini inşa edeceğiz" dedi. İstanbul’da bisikleti ulaşım aracı haline getireceklerini söyleyen Kurum, "İlk etapta 2028 yılına kadar bisiklet yolunu 1000 kilometreye, ardından 1500 kilometreye çıkaracağız. İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak. Bisiklet ile evinizden çıkacaksınız; okulunuza, işinize gideceksiniz" şeklinde konuştu.