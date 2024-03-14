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Giriş Tarihi: 14.3.2024 10:19 Son Güncelleme: 14.3.2024 10:27

Murat Kurum tek tek paylaştı: İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak

İBB'nin mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yerel seçimler öncesi verdiği sözleri unuttu. Vaat ettiği pek çok projeyi hayata geçirmeyen İmamoğlu'na sosyal medya hesabından hatırlatma yapan Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, gerçekleştmeyen sözleri tek tek hatırlattı. Kurum, "İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum tek tek paylaştı: İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak

CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkan seçildiği 2019 yılındaki seçimlerde verdiği sözlerin pek çoğunu tutmadı. İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz diyerek yola çıkan İmamoğlu, geçen 5 yılda yalnızca 5 bin konut üretebildi. Ulaşım sorununun çözüleceğini dile getirmişti ancak İstanbul trafiğindeki çile her geçen gün katlanarak artıyor.

MURAT KURUM'DAN HATIRLATMA
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İmamoğlu'nun bu sözlerini hatırlarttı. 10 maddeyle listelediği vaatlerin tutulmadığını dile getiren Kurum, "İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz." ifadelerini kullandı.

İŞTE İMAMOĞLU'NUN SÖZ VERİP YAPMADIKLARI

Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma:

Mevcut CHP'li İBB yönetimi;

"5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz." dedi, çalıştaydan öteye gidemedi!

"100 bin konut dönüştüreceğiz." dedi, 5 binini bitiremedi!

"15 bin yeni sosyal konut yapacağız." dedi, o vaadi de yerine getirmedi!

"Ulaşım sorununu çözeceğiz." dedi, tam bir çileye dönüştürdü!

"Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız." dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!

"100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız." dedi, yapmadıkları gibi İSPARK'ı bile batırdı!

"İstanbul'un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız" dedi, tek bir çivi bile çakmadı!

"Megabüs hattı yapacağız" dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!

"70 km yeşil koridor oluşturacağım" dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı.

"İBB'de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım." dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!

İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak.

Nisanda geliyoruz.

Ekrem İmamoğlu reklamını yaptığı vaatleri tutmadı ve "Hatırlamıyorum" dedi

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Murat Kurum tek tek paylaştı: İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak
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