Murat Kurum tek tek paylaştı: İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak

"15 bin yeni sosyal konut yapacağız." dedi, o vaadi de yerine getirmedi!

"Ulaşım sorununu çözeceğiz." dedi, tam bir çileye dönüştürdü!

"Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız." dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!

"100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız." dedi, yapmadıkları gibi İSPARK'ı bile batırdı!

"İstanbul'un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız" dedi, tek bir çivi bile çakmadı!