Murat Kurum tek tek paylaştı: İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak

CHP'nin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkan seçildiği 2019 yılındaki seçimlerde verdiği sözlerin pek çoğunu tutmadı. İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz diyerek yola çıkan İmamoğlu, geçen 5 yılda yalnızca 5 bin konut üretebildi. Ulaşım sorununun çözüleceğini dile getirmişti ancak İstanbul trafiğindeki çile her geçen gün katlanarak artıyor.
MURAT KURUM'DAN HATIRLATMA
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İmamoğlu'nun bu sözlerini hatırlarttı. 10 maddeyle listelediği vaatlerin tutulmadığını dile getiren Kurum, "İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak. Nisanda geliyoruz." ifadelerini kullandı.
"15 bin yeni sosyal konut yapacağız." dedi, o vaadi de yerine getirmedi!
"Ulaşım sorununu çözeceğiz." dedi, tam bir çileye dönüştürdü!
"Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız." dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!
"100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız." dedi, yapmadıkları gibi İSPARK'ı bile batırdı!
"İstanbul'un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız" dedi, tek bir çivi bile çakmadı!
"Megabüs hattı yapacağız" dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!
"70 km yeşil koridor oluşturacağım" dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı.
"İBB'de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım." dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!
İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak.
Nisanda geliyoruz.