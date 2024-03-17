Ekrem İmamoğlu’nun kara zihniyeti diline vurdu: Rantçı anlayışla yapacağız

İMAMOĞLU'NUN KİRLİ RANT AĞI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Murat Ongun'un İBB bütçesinden finansmanını sağladığı sosyal medyadaki "İBBHaber" isimli hesap Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağına ilişkin çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu. "Rant Şebekesi" CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırılarak deşifre edildi.