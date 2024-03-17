Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu'nun kara zihniyeti diline vurdu: Rantçı anlayışla yapacağız
Giriş Tarihi: 17.3.2024 19:35 Son Güncelleme: 17.3.2024 19:41

Ekrem İmamoğlu'nun kara zihniyeti diline vurdu: Rantçı anlayışla yapacağız

Göreve geldiği günden bu yana İstanbul'a hizmet etmek yerine "algı" peşinde koşan, verdiği vaatleri unutan ve AK Parti döneminde yapılan eserleri kendi döneminde yapılmış gibi gösterme gayretine girişen Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kala paniği diline vurdu. İmamoğlu deşifre olan rant ağı ve CHP'deki para sayma görüntüleri konuşulurken, bugün katıldığı bir törende dikkat çeken bir ifade kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun kara zihniyeti diline vurdu: Rantçı anlayışla yapacağız

CHP'deki para sayma görüntülerinin perde arkasından Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler çıktı. Sosyal medya ise İmamoğlu'nun deşifre edilen rant şebekesini konuşuyor.

"RANTÇI ANLAYIŞLA YAPACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı bir törende projelerinden bahsederken, "İnşallah rantçı anlayışla tesis yapacağız" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, "CHP'li İBB Başkanının zihniyeti diline vurdu" yorumları yaptı.

Ekrem İmamoğlu'nun kara zihniyeti diline vurdu: İnşallah rantçı anlayışla yapacağız

İMAMOĞLU'NUN KİRLİ RANT AĞI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Murat Ongun'un İBB bütçesinden finansmanını sağladığı sosyal medyadaki "İBBHaber" isimli hesap Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağına ilişkin çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu. "Rant Şebekesi" CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırılarak deşifre edildi.

İŞTE O İSİMLER!

  • Necati Özkan: CHP'li İBB Başkanının kampanya direktörü, siyasi danışmanı ve Öykü Ajansın sahibi
  • Ünal Uzun: CHP'li İBB Başkanının iletişim danışmanlarından ve Lobby PR'ın sahibi
  • Turan Taşkın Özer: CHP İstanbul Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve CHP'li İBB Başkanının Avukatı
  • Mehmet Murat Çalık: CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı
  • Hasan Akgün: Büyükçekmece Belediye Başkanı
  • Murat Ongun: Eski CHP'li İBB Sözcüsü, Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
  • Fatih Keleş: CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve "kasası"
  • Can Akın Çağlar: CHP'li İBB Genel Sekreteri
  • Emrah Bağdatlı: Murat Ongun'un yardımcısı
  • Emre Yeşilördek: CHP'li İBB'de finans danışmanı
  • Elçin Karaoğlu: CHP'li İBB Boğaziçi İmar Müdürü
  • Ertan Yıldız: CHP'li İBB Başkanının Danışmanı ve Ertan İnşaat'ın sahibi
  • Tuncay Yılmaz: İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü
  • "Kalfa" Adem Soytekin: Asoy İnşaatın sahibi, CHP'li İBB Başkanının "ihale ağası"
  • Ali Gül: Gül İnşaat'ın sahibi
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Ekrem İmamoğlu'nun kara zihniyeti diline vurdu: Rantçı anlayışla yapacağız
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