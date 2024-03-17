Ekrem İmamoğlu’nun kara zihniyeti diline vurdu: Rantçı anlayışla yapacağız

CHP'deki para sayma görüntülerinin perde arkasından Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler çıktı. Sosyal medya ise İmamoğlu'nun deşifre edilen rant şebekesini konuşuyor.
"RANTÇI ANLAYIŞLA YAPACAĞIZ"
Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı bir törende projelerinden bahsederken, "İnşallah rantçı anlayışla tesis yapacağız" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, "CHP'li İBB Başkanının zihniyeti diline vurdu" yorumları yaptı.
Ekrem İmamoğlu'nun kara zihniyeti diline vurdu: İnşallah rantçı anlayışla yapacağız
İMAMOĞLU'NUN KİRLİ RANT AĞI KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Murat Ongun'un İBB bütçesinden finansmanını sağladığı sosyal medyadaki "İBBHaber" isimli hesap Ekrem İmamoğlu'nun kirli rant ağına ilişkin çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu. "Rant Şebekesi" CHP'li İBB Çalışanları, İnşaat Firması Sahipleri, Ajans Sahipleri ve CHP'li Siyasetçiler olarak gruplandırılarak deşifre edildi.
İŞTE O İSİMLER!