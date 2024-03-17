Video Haber Ekrem İmamoğlu'nun kara zihniyeti diline vurdu: İnşallah rantçı anlayışla yapacağız
Ekrem İmamoğlu'nun kara zihniyeti diline vurdu: İnşallah rantçı anlayışla yapacağız

Ekrem İmamoğlu'nun kara zihniyeti diline vurdu: İnşallah rantçı anlayışla yapacağız

17.03.2024 | 19:25

Ekrem İmamoğlu bugün katıldığı bir törende projelerinden bahsederken, "İnşallah rantçı anlayışla tesis yapacağız" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, "CHP'li İBB Başkanının zihniyeti diline vurdu" yorumları yaptı.

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