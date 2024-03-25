Başörtülü kadınlar için skandal sözler: Öcü öcü dolaşmasınlar! 28 Şubat zihniyeti hortladı...

Aydın'da sokak röportajında konuşan bir kadın, tesettürlü kadınlar hakkında söylediği skandal sözler ile 28 Şubat zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
"KAPALILARI İSTEMİYORUZ"
Kuşadası'nda verdiği sokak röportajında İzmirli olduğunu belirten kadın, ilçede 'kapalıları' istemediklerini söyledi.
Sokak röportajında 28 Şubat zihniyeti! "Kapalı insanlar, layık oldukları yerde yaşasın" | Video
"ÖCÜ ÖCÜ DOLAŞMALARINI İSTEMİYORUM"
"Burası aydın bir şehir" diyen kadın, tesettürlü kadınlar için "öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum" dedi.