Video Yaşam Sokak röportajında 28 Şubat zihniyeti! "Kapalı insanlar, layık oldukları yerde yaşasın" | Video
Sokak röportajında 28 Şubat zihniyeti!

Sokak röportajında 28 Şubat zihniyeti! "Kapalı insanlar, layık oldukları yerde yaşasın" | Video

25.03.2024 | 13:03

Aydın’da sokak röportajında konuşan bir kadın "Kapalı insanlar istemiyoruz biz burada. Burası aydın bir şehir. Onların öcü öcü buralarda dolaşmalarını istemiyorum, gitsinler layık olduğu yerlerde yaşasınlar." dedi.Sosyal medyada bir anda patlayan videodaki kadına tepki çok büyük oldu.

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