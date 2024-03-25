Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ AHaber’de: İzmir için hayallerini tek tek sıraladı!

İZMİR İÇİN SOSYAL MARKET PROJESİ

Hamza Dağ, "25 yıllık özellikle temel konulara dokunulmama ile alakalı meseleleri 5 yılda bitiremeyeceğimi ben de biliyorum. Ama bir şeylerin değişmeye başladığını göreceksiniz." dedi. Dağ, İzmirliler için sosyal marketler kuracaklarını, dar gelirli insanların İzmirim Kart ile marketlerden ve bakkallardan alışveriş yapabilecekleri bir sistem oluşturacaklarını ifade etti.

İzmir'deki 'koku' sorununu çözeceklerinin mesajını veren Hamza Dağ, suda da yüzde 50 indirim müjdesinde bulundu.