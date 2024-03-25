Haberler Gündem Haberleri Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ AHaber'de: İzmir için hayallerini tek tek sıraladı!
Giriş Tarihi: 25.3.2024 21:18 Son Güncelleme: 25.3.2024 21:55

Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ AHaber'de: İzmir için hayallerini tek tek sıraladı!

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ AHaber'e konuk oluyor. Hamza Dağ, 31 Mart Yerel Seçim gündemine ve İzmirlilere yönelik projelerine yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ AHaber’de: İzmir için hayallerini tek tek sıraladı!

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ AHaber canlı yayınında İzmirlilere yönelik önemli projelerini açıklıyor.

4.5 milyon İzmirlinin hizmet beklediğini vurgulayan Hamza Dağ, "İzmir için ayrım yapmaksızın hizmet ettik, edeceğiz." dedi. Hamza Dağ, trafik ve altyapının İzmir'in en büyük sorunları arasında yer aldığını vurguladı.

İZMİR İÇİN SOSYAL MARKET PROJESİ

Hamza Dağ, "25 yıllık özellikle temel konulara dokunulmama ile alakalı meseleleri 5 yılda bitiremeyeceğimi ben de biliyorum. Ama bir şeylerin değişmeye başladığını göreceksiniz." dedi. Dağ, İzmirliler için sosyal marketler kuracaklarını, dar gelirli insanların İzmirim Kart ile marketlerden ve bakkallardan alışveriş yapabilecekleri bir sistem oluşturacaklarını ifade etti.

İzmir'deki 'koku' sorununu çözeceklerinin mesajını veren Hamza Dağ, suda da yüzde 50 indirim müjdesinde bulundu.

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Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ AHaber'de: İzmir için hayallerini tek tek sıraladı!
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