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Haberler Galeri Hamza Dağ: İzmir'in potansiyelini harekete geçireceğiz! İşte heyecanlandıran dev projeler
Giriş Tarihi: 24.03.2024 23:53 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 23:57

Hamza Dağ: İzmir'in potansiyelini harekete geçireceğiz! İşte heyecanlandıran dev projeler

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, engelleme çabalarına rağmen İzmir'in potansiyelini harekete geçireceklerini söyledi. "Yerel seçimi gelin projeler üzerinden tartışalım. 4,5 milyon İzmirli yerel yönetimlerden hizmet bekliyor." diyen Hamza Dağ, 11 ana başlıkta projelerini açıkladığı lansmana değindi. İşte Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ'ın duyurduğu dev projeler...

Hamza Dağ: İzmir’in potansiyelini harekete geçireceğiz! İşte heyecanlandıran dev projeler

Hamza Dağ, Balçova'da Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Dağ, burada yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerine 1 hafta kaldığına işaret ederek, İzmir'de bu sefer hizmet ve projelerin kazanacağını belirtti.

Hamza Dağ: İzmir’in potansiyelini harekete geçireceğiz! İşte heyecanlandıran dev projeler

"İZMİR'E HİZMETÇİ OLMAYA TALİBİZ"

Hamza Dağ, 11 ana başlıkta projelerini açıkladığı lansmana değinerek, "Sadece o lansmanda değil o lansmandan sonra 2 tarım lansmanı, gençlik lansmanı yaptık. 8 Mart'ta kadın ve aile lansmanı yaptık. Yani biz İzmir'e şunu diyoruz; kardeşim, biz İzmir'e hizmetçi olmaya talibiz." ifadelerini kullandı.

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Hamza Dağ: İzmir’in potansiyelini harekete geçireceğiz! İşte heyecanlandıran dev projeler

"4.5 MİLYON İZMİRLİ HİZMET BEKLİYOR"

İzmir'in kronik sorunlarının artık 5 yıl daha ötelenme şansının olmadığını belirten Dağ, "Yerel seçimi gelin projeler üzerinden tartışalım. Neredeyse bütün adaylara 60 gündür yalvarıyorum. Projelerinizi konuşun, projelerimizi tartışalım, projelerin üzerinden gidelim. Çünkü 4,5 milyon İzmirli yerel yönetimlerden hizmet bekliyor. Evet birileri bir şeyler yapacak belki ama palyatif çözümlerle netice alabilmeniz mümkün değil. Fakat ısrarla ve ısrarla seçim atmosferini farklı yere çekme gayretleri var. Bizi oraya çekemeyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Hamza Dağ: İzmir’in potansiyelini harekete geçireceğiz! İşte heyecanlandıran dev projeler

"1 NİSAN'DAN İTİBAREN HIZLICA BAŞLAYACAĞIZ"

Hamza Dağ, tek derdinin İzmir'e hizmet olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İzmirli, arabaların alt takımlarını yaptırmaktan yorulmuş. Yollarda araçlar kavislerden kaçarak gider noktada. İzmirli bunların tamir edilmesini bekliyor. 1 Nisan'dan itibaren hızlıca bunlara başlayacağız. Bu şehir Ege'nin incisi, lokomotifi olmak zorunda. Ege bölgesinin lideri olursa bundan Afyon, Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale kazanır. Daha ötesinde ise Türkiye kazanır. İzmir'in potansiyelini harekete geçirmemek için çabalayanlara rağmen İzmir'in potansiyelini her şeye rağmen harekete geçireceğiz."

Hamza Dağ: İzmir’in potansiyelini harekete geçireceğiz! İşte heyecanlandıran dev projeler

İşte Hamza Dağ'ın değindiği dev projeler...

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