Giriş Tarihi: 24.03.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
23:57
Hamza Dağ: İzmir'in potansiyelini harekete geçireceğiz! İşte heyecanlandıran dev projeler
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, engelleme çabalarına rağmen İzmir'in potansiyelini harekete geçireceklerini söyledi. "Yerel seçimi gelin projeler üzerinden tartışalım. 4,5 milyon İzmirli yerel yönetimlerden hizmet bekliyor." diyen Hamza Dağ, 11 ana başlıkta projelerini açıkladığı lansmana değindi. İşte Cumhur İttifakı İzmir Adayı Hamza Dağ'ın duyurduğu dev projeler...