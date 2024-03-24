Hamza Dağ: İzmir’in potansiyelini harekete geçireceğiz! İşte heyecanlandıran dev projeler

"1 NİSAN'DAN İTİBAREN HIZLICA BAŞLAYACAĞIZ"

Hamza Dağ, tek derdinin İzmir'e hizmet olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İzmirli, arabaların alt takımlarını yaptırmaktan yorulmuş. Yollarda araçlar kavislerden kaçarak gider noktada. İzmirli bunların tamir edilmesini bekliyor. 1 Nisan'dan itibaren hızlıca bunlara başlayacağız. Bu şehir Ege'nin incisi, lokomotifi olmak zorunda. Ege bölgesinin lideri olursa bundan Afyon, Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale kazanır. Daha ötesinde ise Türkiye kazanır. İzmir'in potansiyelini harekete geçirmemek için çabalayanlara rağmen İzmir'in potansiyelini her şeye rağmen harekete geçireceğiz."