Video Haber Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de peş peşe müjdeler!
Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de peş peşe müjdeler!

Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ'dan AHaber'de peş peşe müjdeler!

25.03.2024 | 22:39

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ AHaber'e konuk oldu. Hamza Dağ, 31 Mart Yerel Seçim gündemine ve İzmirlilere yönelik projelerine yönelik açıklamalarda bulundu. İzmir için ayrım yapmaksızın hizmet edeceklerini vurgulayan Dağ, İzmir'deki 'koku' sorununu çözeceklerinin mesajını verdi. Dağ, suda da yüzde 50 indirim müjdesinde bulundu.

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