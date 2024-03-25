İzmir Büyükşehir’e bağlı İZSU’da maaşlar ödenmedi: Şoförler eylem başlattı!

Aralarında 10 yıllık şoförlerin de olduğu grup, Tunç Soyer'in seçim öncesi 2 bin kişiyi kadroya aldığı ancak kendilerinin hala kadro beklediğini vurguladı. Geçtiğimiz yıllarda da İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cemil Tugay'ın yönettiği Karşıyaka'da temizlik işçileri maaşını taksitle aldıkları için eylem yapmıştı.