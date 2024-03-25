İZSU'da maaşları ödenmeyen şoförler eylem başlattı | Video
İZSU'da şoförlerin maaşları ödenmedi... Maaşları ödenmeyen şoförler eylem başlattı.
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