Video Haber İZSU'da maaşları ödenmeyen şoförler eylem başlattı | Video
İZSU'da maaşları ödenmeyen şoförler eylem başlattı | Video

İZSU'da maaşları ödenmeyen şoförler eylem başlattı | Video

25.03.2024 | 13:37

İZSU'da şoförlerin maaşları ödenmedi... Maaşları ödenmeyen şoförler eylem başlattı.

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