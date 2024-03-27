İstanbullunun parasıyla villa sefası! Perde arkasından o isimler çıktı: İşte İmamoğlu İnşaat gerçeği...

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu dönemde pazarlıklar, kirli para trafiği ve son olarak mal beyanında yer vermediği 1.5 milyar TL'lik 3 villa ile gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL (50 milyon dolar) değerinde 3 villası olduğu ortaya çıktı.

İMAMOĞLU VİLLALARI KABUL ETTİ!

Söz konusu villalarla ilgili Ekrem İmamoğlu suskunluğunu bozmak zorunda kalmıştı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Ekrem İmamoğlu, skandalı açık açık kabul etmiş ve villaların İmamoğlu İnşaat'a ait olduğunu dile getirmişti.

Ekrem İmamoğlu, 1.5 milyar TL'lik villaların şirketine ait olduğunu kabul etti

İSTANBULLUNUN PARASIYLA VİLLA SEFASI

Skandala ilişkin yeni detaylar da Murat Ongun'un İBB bütçesinden beslediği "İBBHaber" isimli hesaptan geldi. Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbullunun parasıyla nasıl bir 'sömürü düzeni' ve kirli rant ağı kurduğu ortaya konuldu:

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"Gelin size tamamen gerçek bir hikayeyi adım adım anlatalım.

Hikayemizin ilk kısmındaki kahramanımız bir şirket, adı da Güllüce Tarımcılık San. Tic. AŞ.

Bu şirketin kuruluş sermayesi 50 bin TL ve tek ortağı-sahibi Trabzon doğumlu Ali Nuhoğlu'dur, kuruluş tarihi 25.03.2021'dir.

Şirketin kuruluşundan günler sonra Ali Nuhoğlu kendi şahsi hesaplarından 10 milyonlarca TL'yi parça parça 13.04.2021 tarihinde kendisine ait Güllüce Tarımcılık'a yolluyor.

Aynı gün yani 13.04.2021'de Güllüce Tarımcılık, Sarıyer İlçesi'ndeki 3 villayı satın alıyor.

Peki Ali Nuhoğlu'na bu para nasıl geliyor? Hikayenin bu kısmında başka şirket isimleri devreye giriyor.

Ali Nuhoğlu bu parayı Nuhoğlu İnşaat AŞ'den alıyor,

Nuhoğlu İnşaat AŞ'ye ödeme ATZ Enerji AŞ'den geliyor,

Yani paranın nihai kaynağı ATZ Enerji AŞ.

"PARANIN KAYNAĞI İBB"

Peki ATZ Enerji AŞ'nin para kaynağı kim? 2019-2024 yılları arasında milyonlarca dolar tahsil edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yani İBB.

Yani Güllüce Tarımcılık 3 adet villayı İBB'den aldığı parayla satın alıyor.

Sonra ne oluyor?

01.03.2024'te şirketin sermayesi birden 50.000 TL'den 46.750.000 TL'ye çıkartılıyor ve şirkete yine aynı mekanizmalarla nakit veya eft ile para sokuluyor. Ali Nuhoğlu da şirketten alacaklarını şirket kasasından tahsil ediyor.

07.03.2024'de ise Ali Nuhoğlu, Güllüce Tarımcılık'taki % 100 hissesini İmamoğlu İnşaat AŞ adına Tuncay Yılmaz'a devrediyor.

İmamoğlu İnşaat'ın %80'ni Ekrem İmamoğlu'na ve % 20'siyse babası Hasan İmamoğlu'na ait.